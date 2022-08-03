Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), широко критикуемый в Германии за его близость к Кремлю и деятельность в российских госконцернах, подтвердил, что в конце июля вновь встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью еженедельнику Stern и телеканалам RTL/n-tv, опубликованном в среду, 3 августа, он заявил, что Путин хотел бы найти решение конфликта с Украиной и Западом путем переговоров.

Экс-канцлер вновь отказался разорвать отношения с Путиным

Шрёдер считает первым успехом в данном процессе заключение соглашения РФ, Украины, Турции и ООН об экспорте украинского продовольствия морским путем. "Возможно, это могло бы быть медленно расширено до прекращения огня", - указал он. Соглашение о вывозе украинского зерна было подписано в Стамбуле 22 июля, спустя менее суток порт Одессы подвергся ракетному обстрелу с российской стороны.

Одновременно бывший немецкий канцлер заявил об особой ответственности, которую несет Германия вместе с Францией и отметил, что в настоящее время их действия недостаточны для окончания военного конфликта в Украине. Он положительно отозвался об усилиях по урегулированию конфликта, которые предпринимает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо июльского соглашения по зерну экс-канцлер упомянул в этой связи мартовские переговоры в Турции российской и украинской делегаций.

Шрёдер, которого СМИ считают давним другом Путина, вновь назвал вторжение РФ в Украину "ошибкой российского правительства", но вместе с тем в очередной раз отказался разрывать свои личные отношения с российским президентом. Он уже "несколько раз осуждал войну" и одновременно задавался вопросом, "пойдет ли кому-то на пользу его личное дистанцирование от Владимира Путина", заявил далее экс-канцлер и сообщил, что он уже принял на этот счет решение и от него не отказывается.

Решительная критика в адрес Шрёдера в Германии

В начале марта, спустя несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Шрёдер приезжал в Москву и говорил с Путиным о войне. После этого он сообщил, что Кремль заинтересован в переговорном решении. С началом российского вторжения в Украину в Германии резко усилилась критика в адрес Герхарда Шрёдера. В знак протеста против его позиции в отношении России уволились несколько его сотрудников, а в мае правящая коалиция лишила бывшего канцлера офиса в бундестаге, который полагался ему пожизненно и финансировался из госбюджета.

В настоящее время в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) против Шрёдера ведется процедура лишения членства, соответствующие заявления поступили от 17 районных и городских партийных объединений. В партии от него дистанцировались даже его бывшие ближайшие соратники, в том числе нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).