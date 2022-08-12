Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) подал иск в суд на парламент Германии - бундестаг с требованием восстановить частично отозванные в мае привилегии бывшего главы правительства. Шрёдер требует, чтобы ему вернули бывший офис экс-канцлера и восстановили штат сотрудников. Об этом немецкому агентству dpa заявил ганноверский адвокат Шрёдера Михаэль Нагель (Michael Nagel) в пятницу, 12 августа.

По словам Нагеля, исковое заявление от имени Шрёдера направлено в административный суд Берлина. Решение бюджетного комитета бундестага лишить Шрёдера его бюро в парламенте является незаконным, говорится в заявлении адвокатского бюро, с которым удалось ознакомиться dpa.

Ганноверский адвокат Шрёдера считается одним из самых известных адвокатов по уголовным делам в Германии, отмечает агентство. Он, среди прочего, представлял интересы бывшего федерального президента ФРГ Кристиана Вульфа (Christian Wulff).

Лишение Герхарда Шрёдера бюро и сотрудников

В мае стало известно, что правящая коалиция в бундестаге достигла договоренности о закрытии бюро 78-летнего Шрёдера. Спецобеспечение экс-канцлеров будет отныне обосновано не статусом, а выполнением ими обязательств, заявили в комитете бундестага по бюджету.

Шрёдер же больше не выполняет никаких подобных обязательств, посчитали в комитете. Пенсия и охрана за бывшим канцлером будут сохранены. По подсчетам СМИ, расходы Шрёдера на персонал составляли около 400 тысяч евро в год. В прошлом году в его бюро работали пятеро сотрудников, а руководитель офиса получал более 10 тыс. евро в месяц, сообщало издание Handelsblatt.

В марте 2022 года часть сотрудников отказались работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции в отношении России. Они были переведены на другие места в аппарате бундестага. Ушел в том числе многолетний глава офиса и спичрайтер экс-канцлера.

После того как Россия начала войну против Украины, региональные отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выдвинули требования об исключении из партийных рядов Шрёдера. Специальная комиссия СДПГ в Ганновере однако не увидела поводов для вынесения порицания или исключения из партии бывшего канцлера ФРГ.

Критика Шрёдера из-за тесных связей с Путиным

В Германии Шрёдера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина и однозначно осудить российское вторжение в Украину. "С агрессором, с таким поджигателем войны, как Путин, не ведут никаких дел. В отношении бывшего канцлера речь никогда не идет о полностью частной жизни. Особенно в такой ситуации, как нынешняя", - критиковала Шрёдера председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "Мне бы хотелось, чтобы Герхард Шрёдер занял правильную сторону истории. Но он выбрал неправильную", - добавила она.

"Работа Герхарда Шрёдера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", - заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

В марте Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера и почетного члена правления местного футбольного клуба "Ганновер 96". В мае Европейский парламент призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов.

Лишь после этого было объявлено, что бывший канцлер уходит с поста председателя совета директоров "Роснефти", который он занимал с 2017 года. Чуть позже Шрёдер отклонил предложение "Газпрома" войти в состав совета директоров концерна. За работу в российских энергокомпаниях бывший канцлер получал около миллиона евро в год, писала газета The New York Times.