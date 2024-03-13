Шольц вновь выступил против поставок TAURUS Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь высказался против поставки Украине крылатых ракет TAURUS. "Для меня не может быть и речи о поставках дальнобойных систем оружия, осуществлять которые имеет смысл только в том случае, если они предполагают участие немецких солдат, пусть даже за пределами Украины", - заявил глава правительства в бундестаге в среду, 13 марта. "Это та грань, которую я, как канцлер, не хочу переступать", - цитирует политика агентство Reuters. При этом Шольц не стал затрагивать вопрос о том, можно ли применять ракетыTAURUS без участия немецких солдат.