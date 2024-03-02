Шольц в Ватикане встретился с папой Франциском

Федеральный канцлер Олаф Шольц в субботу, 2 марта, был принят папой римским Франциском на частной аудиенции в Ватикане. По заявлению канцера, которого цитирует агентство KNA, это был "важный и значимый разговор для него лично". Представителям СМИ после встречи Шольц уточнил, что на встрече он успел обсудить с главой католической церкви "большие вызовы и серьезные проблемы", такие как "ужасная агрессивная война России против Украины " и война на Ближнем Востоке.

По заявлению канцлера Германии, в ходе получасовой утренней встречи в личной библиотеке папы они также обсудили пути того, "как мы можем лучше гарантировать мир и безопасность в нашем мире" и обменялись мнениями по вопросам миграции и "вопросы справедливости в сосуществовании". "Важный разговор в то время, когда важно, чтобы мы смотрели в будущее с ясным взглядом и имели четкие принципы", - резюмировал канцлер ФРГ.