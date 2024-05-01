Шольц: В Германии - рекордное число трудящихся

В настоящее время в Германии более 46 млн трудоустроенных граждан, что больше, чем когда-либо ранее, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по случаю Международного дня труда. В прошлом году сотрудники в Германии в общей сложности отработали рекордное количество часов, подчеркнул он в распространенном среду, 1 мая, видеообращении.

Вместе с тем, в ближайшие годы стране будет необходимо еще больше рабочих кадров, указал далее глава немецкого правительства. "Поэтому мы заботимся и о том, чтобы скорее приступили к работе и те, кто приехал к нам из-за российской войны против Украины", - отметил он далее. По словам Шольца, работа - это больше, чем просто зарабатывание денег, но и чувство общности, коллеги и признание.