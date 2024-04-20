Шольц: У близких к РФ стран есть сомнения по поводу войны

Эти слова Шольца прозвучали после его возвращения из Китая, где канцлер ФРГ находился с официальным визитом 14-17 апреля. Глава немецкого правительства отметил, что Китай открыто заявил о готовности участвовать в дипломатическом процессе для прекращения войны в Украине. Кроме того, по словам Шольца, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии. "Это результат, который нельзя недооценивать (...) И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад".

Страны, поддерживающие тесные отношения с Москвой, тоже испытывают сомнения по поводу целесообразности войны в Украине, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. "В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", - сказал он на мероприятии издания Freie Presse в Хемнице в пятницу, 19 апреля.

В ходе визита в Китай Шольц призвал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на российского президента Владимира Путина с тем, чтобы тот закончил войну в Украине. "Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил Си оказать давление на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну", - написал Шольц 16 апреля в соцсети X.

Олаф Шольц: Война в Украине грозит затянуться на годы

На том же мероприятии в Хемнице 19 апреля Олаф Шольц сказал, что война в Украине может продлиться еще несколько лет, и что Владимиру Путину "это не должно сойти с рук". Канцлер ФРГ подтвердил, что Германия продолжит оказывать Киеву военную помощь, но при этом обратил внимание и на важность дипломатических усилий.