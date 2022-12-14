Шольц: Путин просчитался, недооценив единство Запада

Президент РФ Владимир Путин "фундаментально просчитался" в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада, уверен федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Российскому руководству не удалось задушить европейскую солидарность, "перекрыв газовый кран", заявил глава правительства ФРГ, выступая в среду, 14 декабря, с правительственным заявлением в бундестаге перед саммитом ЕС.

"Ни один из планов Путина не сработал", — подчеркнул он, указав на масштабную поддержку Украины и поставки оружия. По словам Шольца, не в последнюю очередь немецкие зенитные танки Gepard "вносят очень действенный вклад в то, что немало российских ракет сбивается".

Вторжение России в Украину не увенчается успехом, а при планировании Путин был неправильного мнения "о мужестве украинцев, о Европе, о нас, о характере нашей демократии, о нашем желании сопротивляться великодержавной мании и империализму", отметил канцлер ФРГ. Шольц пообещал поддерживать Украину всеми способами "ровно столько, сколько это будет необходимо". Он также подчеркнул, что санкции против России "будут сохраняться и дальше ужесточаться до тех пор, пока Путин будет продолжать свою жестокую военную агрессию".

Изоляция Путина и косвенная критика в адрес Венгрии

Канцлер ФРГ обвинил Москву в "подлых способах ведения войны", указав на целенаправленные атаки в отношении гражданской инфраструктуры, в частности объектов электро- и водоснабжения. Он выразил надежду, что до Москвы дошли сигналы о том, в какой изоляции оказался Владимир Путин с "его непреодолимой великодержавной манией". В частности, это стало заметно на встрече G20 в Индонезии, добавил глава правительства ФРГ.

Шольц также косвенно раскритиковал позицию Венгрии, которая на протяжении некоторого времени блокировала принятие решения о новом пакете помощи Украине на 18 млрд евро. "Любой, кто думает, что может разыгрывать фундаментальные ценности ЕС, к соблюдению которых обязались все его члены, ставя на карту способность Европейского Союза действовать во внешней политике и политике безопасности, тот потерпит провал", — указал он.

Необходимость многополярного сотрудничества в мире

Одновременно Шольц заявил о необходимости широкого глобального сотрудничества по основным задачам, стоящим перед международным сообществом — проблемам защиты климата, пандемий, биологического разнообразия и цифровизации. "Представление о биполярной эпохе, в которой все вращается вокруг США и Китая, не соответствует реальности", — отметил он. По словам Шольца, мир XXI века является многополярным.

При этом речь идет и о тесном партнерстве со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, подчеркнул он. В частности, по мнению немецкого канцлера, важным элементом стратегии ЕС является сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он указал, что в общей сложности в 10 странах этой организации живут 670 млн человек, в ЕС — 450 млн.

14 декабря в Брюсселе впервые состоится встреча на высшем уровне с лидерами стран АСЕАН. На следующий день состоится последний в 2022 году саммит Евросоюза.