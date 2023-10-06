Шольц призвал к реформам в ЕС до принятия новых членов

В частности, Шольц вновь призвал отойти от принципа единогласия во внешней и налоговой политике ЕС. Вместо того чтобы принимать решения по этим вопросам единогласным голосованием, как это происходит сейчас, Шольц призывает решать все голосованием большинства.

Распределение ресурсов в ЕС изменится при приеме новых стран

Кроме того, перед принятием в Европейский Союз новых членов необходимо обсудить будущий размер Еврокомиссии и распределение мест в Европейском парламенте. ЕС не может "просто расширять Комиссию и изобретать новые министерства", подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер также напомнил, что не все члены ЕС, которые "получают чистые выплаты сегодня, могут ожидать, что так будет и в будущем". Когда к ЕС присоединятся новые, менее развитые с точки зрения экономики страны, нынешним членам также придется внести свой вклад в финансирование, указал Шольц.