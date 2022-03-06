Shell хочет направить выручку от нефти из РФ на поддержку Украины

На фоне войны России против Украины нефтегазовая компания Shell в субботу, 5 марта, опубликовала на своей странице в соцсети Twitter заявление, объясняющее причины, по которым она совершила покупку груза сырой нефти у РФ.
"Вчера мы приняли трудное решение - приобрести груз российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) производят бензин и дизельное топливо, а также продукты, на которые люди рассчитывают повседневно", - указно в документе.
"Чтобы внести ясность, отметим, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая промышленность в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильные поставки необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не пришли бы достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками", - добавили в компании.
Shell ищет альтернативы российской нефти
В заявлении указывается также, что Shell продолжит делать выбор в пользу альтернатив российской нефти "везде, где это возможно". "Однако это (отказ от российской нефти. - Ред.) не может произойти в одночасье из-за важной роли, которую Россия играет в глобальной цепочке поставок", - добавили в компании.
"Мы перечислим прибыль от ограниченного объема российской нефти, который мы вынуждены были закупить, в специальный фонд, - пообещали в концерне. - В ближайшие дни и недели мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и гуманитарными организациями, чтобы определить, где лучше всего использовать эти средства так, чтобы смягчить ужасные последствия этой войны для народа Украины".
Ранее компания Shell заявила о выходе из всех совместных с Россией проектов из-за войны в Украине. Одним из таких проектов является газопровод "Северный поток - 2".
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