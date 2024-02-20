СГБ и КаПо задержали вандалов, которые "действовали по поручению российских спецслужб"

Предполагается, что подозреваемые собирали информацию для подготовки нападений, а некоторые атаки претворяли в жизнь. Среди прочего их поощряли к совершению преступлений (например, разбить машины министра и журналиста, осквернить мемориалы). Государственный прокурор Трийну Олев пояснила, что под стражу заключены шесть человек.

КаПо утверждает, что за организацией "гибридной операции против безопасности Эстонии" стояли российские спецслужбы. Целью операции, считают в ведомстве, должно было создание напряженности и распространение чувства страха в эстонском обществе. Помимо атак на автомобили министра и журналиста, задержанные по заданию Кремля осквернили несколько мемориалов.

КаПо сообщает, что с декабря по февраль задержала десятерых человек. В пресс-релизе ведомства упоминается, что среди задержанных и те, кто "нанес повреждения машинам министра и журналиста". В начале декабря вандалы разбили окна в личных автомобилях министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора Rus.Delfi.ee Андрея Шумакова.

Генеральный директор КаПо Марго Паллосон пояснил, что как минимум часть вандалов российские спецслужбы завербовали через соцсети. "Внимательные люди уже оказали нам помощь, и если вы заметите, что кто-то ищет исполнителей таких нападений, я призываю вас сообщать об этом Полиции безопасности", — сказал глава ведомства.

Латвия: облили краской памятник легионерам



СГБ сообщает, что 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки был задержан гражданин Эстонии и России. Задержанного подозревают в том, что он по заданию российских спецслужб должен был организовать провокации на территории Латвии и других стран Балтии. По данным СГБ, задержанный 29 января отправился в Джуксте (Тукумский край), где по заданию российских спецслужб облил красной краской памятник латышским легионерам.