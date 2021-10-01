Северная Корея сообщила об испытании новой зенитной ракеты

Северная Корея сообщила об успешном испытании новой зенитной ракеты. В ходе теста в четверг, 30 сентября, были подтверждены "удивительные боевые характеристики" зенитной ракеты нового типа, разработанной с использованием "важных инновационных технологий" управления парными рулями и двойного импульсного полетного двигателя, сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК.
В сообщении также отмечается, что "нынешний комплексный запуск имеет большое практическое значение в исследовании и разработке различных перспективных противовоздушных ракетных систем". Руководитель КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. За ними наблюдал член президиума ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.
КНДР в последнее время активизировала испытания ракетного оружия. Только на этой неделе Пхеньян сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Многие западные страны резко осудили этот тест. Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. 1 октября Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию вокруг КНДР на внеочередном заседании.
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