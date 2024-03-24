Севастополь попал под массированную ракетную атаку

Аннексированный Крым и Севастополь вечером в субботу, 23 марта, подверглись ракетной атаке. Украинский "24 канал" со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Симферополе, а также в Севастополе и нескольких городах вблизи него были слышны взрывы и работа ПВО.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена. При этом, по его словам, из-за попадания осколка ракеты в жилой дом в городе погиб 65-летний местный житель. Кроме того, в результате удара было ранено четыре человека. Одна из сбитых ракет попала в частный дом, но не взорвалась, заявил Развожаев.
Он назвал произошедшие обстрелы "самой массированной атакой за последнее время".
По словам Развожаева, ракеты попали в дома и одно "офисное здание". В то же время в социальных сетях появились видео с "прилетами" в одном из районов города. Проанализировав эту информацию, проект OSINTtechnical предположил, что "по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России". Корреспондент издания подтвердил, что в районе предположительного попадания снарядов находится "военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота, а также часть ФСБ".
Об ударе по этой же цели пишет и Telegram-канал "Крымский ветер". Позднее это издание сообщило и о попадании в нефтебазу в поселке Гвардейском Симферопольского района, где начался пожар, а также, возможно, в располагающийся в том же поселке гарнизон.
После ракетной атаки на Севастополь командующий Воздушными силами ВСУ Украины Николай Олещук поблагодарил "летчиков и моряков за успешную боевую работу". "Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым - наш! Вместе - к победе!" - написал он в Telegram.