Севастополь попал под массированную ракетную атаку

Аннексированный Крым и Севастополь вечером в субботу, 23 марта, подверглись ракетной атаке. Украинский "24 канал" со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Симферополе, а также в Севастополе и нескольких городах вблизи него были слышны взрывы и работа ПВО.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена. При этом, по его словам, из-за попадания осколка ракеты в жилой дом в городе погиб 65-летний местный житель. Кроме того, в результате удара было ранено четыре человека. Одна из сбитых ракет попала в частный дом, но не взорвалась, заявил Развожаев.

Он назвал произошедшие обстрелы "самой массированной атакой за последнее время".