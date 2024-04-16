Сенаторы США: "Время спасти Владимира Кара-Мурзу"

 
"Голос Америки"
Vladimiras Kara-Murza
Vladimiras Kara-Murza
ФОТО: AFP / Scanpix

В письме, инициированном сенаторами Беном Кардином и Роджером Уикером, подчеркивается, что Владимир Кара-Мурза повинен лишь в том, что противостоял преступлениям путинского режима.

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Бен Кардин объявил, что он и сенатор Роджер Уикер возглавили группу из 80 законодателей из обеих палат и от обеих партий, призывающих администрацию Байдена внести Владимира Кара-Мурзу в список "Незаконно и неправомерно задержанных".

Напомним, что вот уже два года Владимир Кара-Мурза находится в российской тюрьме за критику путинского режима и войны, развязанной Кремлем против Украины.

"Кара-Мурза – мощный голос в поддержку демократической России. Он мечтает о правовом государстве, стремящемся к миру со своими соседями, – констатируют законодатели. – Его единственным преступлением было противостояние преступлениям путинского режима".

В письме отмечается, что Владимир Кара-Мурза – законный постоянный житель США. Его жена и трое детей являются гражданами США.

"Освободить его и спасти ему жизнь – в национальных интересах США, -- подчеркивается в документе. – Пришло время действовать".

Бенджамин Кардин встретился на этой неделе с группой законодателей из обеих палат и от обеих партий, правозащитных групп и политических организаций, чтобы призвать к немедленному освобождению Владимира Кара-Мурзы.

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"Голос Америки"
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