СБУ заявила, что предотвратила убийство Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны

По заявлению СБУ, планировалось убийство Зеленского, а также главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главы СБУ Ивана Малюка.

В рамках операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, которое отвечает за безопасность президента.

"Одним из заданий агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а позже его убить", — пишет СБУ в своем телеграм-канале.