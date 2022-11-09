Разоблачению группы, возглавляемой кадровым сотрудником ФСБ, предшествовала многоэтапная спецоперация в Киеве и Сумской области, рассказали в украинской спецслужбе.

"Одной из их главных задач был сбор персональных данных и местонахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ", - говорится в сообщении СБУ.

Эту информацию диверсанты планировали использовать для подготовки убийств украинских военных и уничтожения их вооружения и военной техники.

По сведениям СБУ, одним из участников группы был житель приграничного района Сумской области, завербованный ФСБ после начала полномасштабного российского вторжения. Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач.

Подозреваемые были задержаны в тот момент, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области. При осмотре тайника были обнаружены две противотанковые мины, две боевые гранаты и автомат Калашникова, которые ДРГ планировала использовать для совершения диверсий.

В квартирах задержанных следователи изъяли компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ, рассказали в ведомстве.