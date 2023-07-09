Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

"Мне бы хотелось, чтобы литовцы вписали этот саммит НАТО в учебники истории", - сказал DW советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк . Он ожидает, что лидеры стран Североатлантического альянса 11-12 июля четко заявят, "что Украина будет неотъемлемой частью НАТО де-юре, так как де-факто мы и так уже являемся частью системы НАТО". Это решение украинский чиновник считает необходимым и "фундаментально правильным", поскольку, по его убеждению, вопрос о членстве Украины в альянсе пора закрыть: "И достроить окончательно систему общеевропейской безопасности, потому что без Украины это выглядело бы странно, учитывая главного оппонента Европы - Российскую Федерацию путинского типа".

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс , сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 7 июля, в Брюсселе на предваряющей встречу в верхах пресс-конференции. Хотя ранее Киев многократно подчеркивал: Зеленский поедет на встречу в Литве только если Украине пообещают нечто конкретное,что приблизило бы ее прием в НАТО. Столтенберг уже дал понять, что приглашения пока не будет, но что же тогда альянс предложит Украине взамен?

Приятных сюрпризов для Украины на саммите не будет, предполагает Фройденштайн. Впрочем, неприятных - тоже. "Я думаю, там будет не просто подтверждение Бухарестской декларации 2008 года о том, что Украина в какой-то момент станет членом НАТО, а и выражения посильнее", - говорит он. Например, "мы признаем стремление Украины стать полноправным членом НАТО в близком будущем" или нечто подобное.

По мнению Подоляка, на саммите нужно будет зафиксировать не только сам факт того, что Украина вступит в НАТО, но и определиться со сроками этой процедуры, которая должна быть ускоренной, как для Финляндии и Швеции. "Остальные вопросы будут вынесены за скобки. Зафиксируют, что мы понимаем, что во время войны, конечно же, членом НАТО Украина не станет, но в то же время укажут четкую дорогу, с четкими календарными датами", - полагает советник главы офиса украинского президента.

Что анонсирует Столтенберг? Он надеется, что "лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО" и сформулируют свое видение будущего альянса и более сильной Украины. Союзники сейчас консультируются по поводу коммюнике саммита и оттачивают его формулировки, "в том числе о том, как продвинуть Украину к цели стать членом альянса", указал его генсек. Он оказался вдаваться в подробности, пояснив, что решение будет обнародовано после того, как 31 член НАТО и Швеция одобрят текст и подпишут заявление.

И это, по его мнению, наименьший общий знаменатель, к которому могут прийти члены НАТО. "Все мы знаем, что их мнения насчет приема Украины расходятся, но даже те страны, которые выступают против приглашения Киеву, считают важным сделать хотя бы общее заявление. Потому что в противном случае Запад будет выглядеть расколотым, - поясняет аналитик. - А этого никто не хочет показывать на публике, так что минимальным общим знаменателем будет формулировка "Бухарест плюс".

Первая встреча нового Совета Украина-НАТО

Киев также рассчитывает, что вильнюсский саммит положит начало "более глубинной юридической интеграции" Украины в альянс, что выразится в повышении статуса комиссии НАТО по Украине до уровня Совета Украина-НАТО. Более того, первое заседание этого нового органа уже запланировано на 12 июля, о чем свидетельствует официальная программа саммита. В нем примут участие лидеры стран альянса и Швеции, а также Столтенберг и Зеленский.