Саакашвили в интервью DW: "Я чувствую себя в опасности"

- Пенитенциарная служба Грузии нарушает закон, не допуская ко мне депутатов и Дмитрия Лубинца (уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека. - Ред.). Конечно, я чувствую себя в опасности. Грузинские спецслужбы очень тесно сотрудничают с россиянами, а российские танки стоят в 40 километрах от моей тюрьмы.

- Чувствуете ли вы себя сейчас в безопасности? Как к вам относится персонал пенитенциарной службы?

Михаил Саакашвили: Что касается моего здоровья, то вчера я дважды терял сознание (по состоянию на 12 июля. - Ред.). У меня сильная слабость, которая постоянно усиливается. У меня есть проблемы с тяжелым неврологическим состоянием. Кроме того, у меня почти полная атрофия мышц и многие другие симптомы.

DW: Господин Саакашвили, как вы себя чувствуете? Предоставляется ли вам необходимая медицинская помощь? Удалось ли врачам улучшить состояние вашего здоровья?

Deutsche Welle провела интервью с заключенным в Грузии Михаилом Саакашвили, прислав ему вопросы, на которые он ответил письменно. Экс-президент Грузии сообщил DW о своем здоровье и пребывании в грузинской тюрьме, выразил свое отношение к Владимиру Зеленскому и оценил перспективы режима Путина в России . Поговорить с Михаилом Саакашвили лично и задать уточняющие вопросы в настоящий момент невозможно.

- Я не считаю, что Грузии нужны военные действия. После неизбежного поражения в Украине Россия покинет наши территории. В Южной Осетии почти нет населения, а Абхазия полупустая. Но пока идет война, Грузия менее защищена, чем когда-либо.

- Недавно вы заявили, что нужно готовиться к освобождению Абхазии и Шида-Картли. Вы имели в виду, что это сделает армия Грузии? При каких обстоятельствах это реально?

- Европарламент принял очень четкую резолюцию, а также ПАСЕ , Эмманюэль Макрон (президент Франции. - Ред.), Майя Санду (президент Молдовы. - Ред.) требовали моего освобождения. И я очень благодарен президенту Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку (руководитель Офиса президента Украины. - Ред.), Дмитрию Кулебе (глава МИД Украины. - Ред.), Давиду Арахамии (председатель парламентской фракции "Слуга народа". - Ред.), Руслану Стефанчуку (председатель Верховной рады) и Верховной раде. Республика Польша также очень активна. Вопрос поднимался не раз и в Вашингтоне на очень высоком уровне.

- Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал власти Грузии передать вас на лечение Украине или третьему государству. Кажется, что голоса ваших друзей в ЕС и США в вашу поддержку раздаются недостаточно мощно. Почему так?

- Грузия принимает украинских беженцев. В то же время в Грузию приезжают многие граждане России, которые бегут от мобилизации. Какие риски создает для Грузии присутствие большого количества граждан РФ?

- Мне очень приятно, что украинцы нашли убежище в Грузии, а присутствие россиян очень опасно. Там, где россияне, всегда проблемы.

- Если бы Украина и Грузия в 2008 году получили планы действий по членству в НАТО, удалось бы избежать войн, которые Россия начала против Грузии в 2008 году, потом против Украины - в 2014-м?

- Если бы мы получили ПДЧ в Бухаресте, не было бы войны. Машина войны была запущена сразу после отказа в предоставлении ПДЧ.

- На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе снова не прозвучало четкого и однозначного приглашения Украины в НАТО. Вы разочарованы результатом саммита?

- Я считаю Вильнюсский саммит и устранение пункта ПДЧ также гарантией безопасности и большим достижением Зеленского и украинской дипломатии.