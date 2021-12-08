По словам бывшего президента, к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал "участников своих пыток". Кроме того, в качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.
В свою очередь, специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявления Саакашвили о применении к нему дисциплинарных мер. В то же время служба подтвердила, что в отношении бывшего президента начато дисциплинарное производство после того, как он повредил размещенный в его палате кардиомонитор, сообщает "Интерфакс".
Саакашвили держал голодовку 50 дней
После восьми лет эмиграции Михаил Саакашвили вернулся в Грузию из Украины для участия в протестах, вскоре после этого был арестован. Протестуя против тюремного заключения, он не принимал никакой пищи в течение 50 дней. По словам врачей, голодовка для Саакашвили особенно опасна из-за генетического заболевания крови, которым он страдает.
В начале ноября Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу. По его словам, там с ним плохо обращалась охрана, что вынуждало его опасаться за свою жизнь. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори.
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