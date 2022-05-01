С территории "Азовстали" удалось эвакуировать более 100 человек

Об этом в своем телеграм-канале сообщил и глава фракции "Слуга народа" и руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия:

"Сегодня благодаря усилиями офиса президента Украины при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста вместе с вице-премьером Ириной Верещук нам удалось успешно выполнить самую сложную операцию с начала войны. Две недели назад казалось, что это невозможно, и всего неделю назад – что это очень маловероятно".

"Но мы не теряли надежду и продолжали делать свою работу, потому что этого ждали наши люди. Им было не просто тяжело – они своими глазами видели, как выглядит настоящий ад".

"Теперь же я могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей с территории "Азовстали" была успешной. Более 100 украинцев, в том числе дети, женщины и пожилые люди, наконец-то находятся в безопасности. Впереди еще много работы, нужно спасти еще многих людей. Но Украина еще раз доказала, что она не оставляет своих в беде. Даже в настоящем аду".

Российское минобороны рассказало, что "благодаря инициативе" президента Путина с "Азовстали" удалось вызволить 80 мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Эвакуированных лиц перевезли в Безыменное – это село на побережье Азовского моря к востоку от Мариуполя. Оно находится под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Для эвакуации подразделения российской армии и народной милиции ДНР открыли гуманитарный коридор и обеспечивали "режим тишины", утверждает министерство.

"Эвакуированные российскими военнослужащими с завода "Азовсталь" гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста", – сообщили в минобороны.

Городской совет Мариуполя в своем телеграм-канале сообщил об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". А вот эвакуцию гражданских лиц, которые находятся в других районах города, пришлось отложить на понедельник, 2 марта, сообщили чиновники.

Как объяснили власти, эвакуацию решили перенести по соображениям безопасности. Жителей просят собираться в 8:00 утра рядом с торговым центром "Порт-Сити".