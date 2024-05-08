Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot

Другие европейские страны — Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция — также имеют системы Patriot, отмечает Reuters.“В течение последних нескольких недель велась дискуссия о том, кто может отправить системы Patriot в Украину“, рассказал Йоханнис журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом. „Президент Байден упомянул об этом... на нашей встрече, и я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы посмотреть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что оставлять Румынию без ПВО неприемлемо“, — сказал президент Румынии.