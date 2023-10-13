Руководители Евросоюза прибыли в Тель-Авив, чтобы выразить поддержку Израилю

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель парламента Роберта Метцола прибыли в Тель-Авив. "Мы собрались здесь, чтобы выразить нашу солидарность с израильским народом в связи с ужасным нападением, террористической атакой ХАМАСа", - написала фон дер Ляйен на сайте X. "Террор не победит. То, как мы реагируем, очень важно. Мы можем - должны - остановить ХАМАС. И сделать все возможное для смягчения гуманитарные последствия", - отметила и Метцола.

В то же время министр обороны США уже находится в Израиле. Ллойд Остин прибыл в пятницу в Тель-Авив, чтобы встретиться с израильским руководством и воочию проконтролировать доставку оружия и другой помощи из США.