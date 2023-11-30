РосСМИ: Лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом – Болгария отказалась пропускать Захарову

Лавров уже прибыл в Скопье, его самолет направлялся над Турцией и Грецией, хотя сначала ожидали, что борт МИД РФ полетит через Болгарию.

"Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолета главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова", – сообщает агентство ТАСС.

В распоряжении ТАСС якобы есть соответствующая нота официальной Софии, где указано, что разрешение на пролет российской делегации "не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, которая фигурирует в санкционном списке".

Лавров, как известно, также под санкциями ЕС.

Ранее, комментируя предоставленное разрешение, МИД Болгарии уточнил, что оно не распространяется на других членов делегации Лаврова, которые находятся под санкциями ЕС, и это указано в соответствующей ноте болгарской стороны.