Россияне не смогут проголосовать в Грузии на выборах президента

И даже несмотря на то, что, судя по кардинальному сокращению суммы денежных переводов из России, многие россияне уже покинули Грузию, в стране постоянно находятся сотни тысяч российских граждан, в том числе туристов. По сообщению Национальной администрации туризма Грузии, в 2023 году страну посетили более миллиона российских граждан а после восстановления прямых авиа-рейсов между двумя государствами число туристов постоянно растёт.

Тем не менее, как заявил в интервью Радио Свобода бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закареишвили, "нет ничего удивительного в том, что выборы президента России в Грузии в 2024 году не проводятся". Голосование не проводилось в стране ни разу после 2008 года. "Было бы странно, если бы правящая партия "Грузинская мечта" согласилась сейчас с их проведением, с учётом шлейфа обвинений в её пророссийскости со стороны оппозиции", — отметил бывший министр.