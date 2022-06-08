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Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко продолжает посещать территории Украины, которые находятся под контролем российских войск. Ранее он побывал в Мариуполе на открытии памятника "бабушке с советским флагом", которая впоследствии выступила против войны с Украиной.
Sergejus Kirijenka
Sergejus Kirijenka
© Reuters / Scanpix

Сейчас он побывал в Херсонской и Запорожской областях Украины и заявил, что регионы планируется присоединить к России.

О визите Кириенко в Херсон написал депутат Госдумы и координатор "Единой России" по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Согласно сообщению в его телеграм-канале, замглавы АП заявил, что включение региона в состав России "будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма".

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В начале мая о вхождении Херсона в состав России говорил назначенный Москвой замглавы города Кирилл Стремоусов, который до российского вторжения был пророссийским активистом и блогером-антиваксером. Сначала он заявил, что это будет осуществлено без проведения референдума и объявления независимости, однако позже сказал, что, скорее всего, в регионе будет организовано голосование после окончания боевых действий.

Сегодня же глава оккупационной военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко также сообщила о приезде в город Сергея Кириенко. Она также заявила о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России.

"Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму", — приводит ее слова во вторник администрация города в телеграм-канале.

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bbcrussian.com

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