Россия выводит военных из Нагорного Карабаха

Россия начала выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха, находившихся в этом регионе с конца 2020 года в соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Азербайджана и Армении. Сообщения армянских и азербайджанских СМИ в среду, 17 апреля, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Да, это действительно так", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Подробностей Песков не привел.