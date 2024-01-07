Россия в ночь на 7 января ударила по Украине дронами и ракетами

"Основные направления удара – юг и восток. 21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", – говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, беспилотники были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае России, а ракеты – с оккупированной части Донбасса.
В ВСУ уточнили, что средства ПВО работали на территории Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.
Как сообщили в Силах обороны юга, атака беспилотниками продолжалась около 60 часов. Там ПВО уничтожила 11 дронов: пять в Николаевской, по два в Одесской и Днепропетровской, по одному в Кировоградской и Винницкой областях.
"На Николаевщине произошло попадание в рекреационной зоне, где на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Вечером 6 января российские войска ударили дронами по Днепру. Была повреждена многоэтажка и уничтожены несколько автомобилей. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак, в доме проживало 22 семьи. Сотрудники чрезвычайных служб спасли шестерых человек, двое из них – дети. Известно, что два человека обратились за медицинской помощью, обошлось без погибших.
Тем временем из-под завалов разрушенного дома в Ровно Донецкой области, в который 6 января попала ракета армии РФ, извлекли тело ребенка. Об этом сообщили в ГСЧС Донбасса, передает "Суспильне".