Россия в ночь на 7 января ударила по Украине дронами и ракетами

"Основные направления удара – юг и восток. 21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", – говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, беспилотники были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае России, а ракеты – с оккупированной части Донбасса.

В ВСУ уточнили, что средства ПВО работали на территории Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Как сообщили в Силах обороны юга, атака беспилотниками продолжалась около 60 часов. Там ПВО уничтожила 11 дронов: пять в Николаевской, по два в Одесской и Днепропетровской, по одному в Кировоградской и Винницкой областях.

"На Николаевщине произошло попадание в рекреационной зоне, где на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.