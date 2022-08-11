"Россия. Пытки". "Русская служба Би-би-си" выпустила документальный фильм о насилии в российских тюрьмах

Осенью прошлого года видеоархив истязаний, вынесенный из саратовской тюремной больницы одним из бывших заключенных, всколыхнул всю Россию. Но избиения и изнасилования практикуются во многих российских тюрьмах. Зачем и как? И повлияла ли огласка на расследование этого и других массовых пыточных историй?
Осторожно: в фильме демонстрируются сцены сексуального и физического насилия, которые могут шокировать зрителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хороших новостей в связи с отопительным сезоном нет – дорожает и другой вид топлива
По мере приближения отопительного сезона Литовское...
В Литве меняется порядок диагностирования коронавируса: получить запись болезни в системе e.sveikata будет проще
Для диагностирования COVID-19 будут действительны и...
В Литве подтверждены еще два случая оспы обезьян
В Литве подтверждены еще два случая оспы обезьян,...
Вильнюсец пожаловался на смрад, но ничего не добился: так для кого все эти штрафы?
Литва заявляет о том, что будет прилагать максимум...
Трое консерваторов предлагают лишать гражданства Литвы за поддержку агрессоров
Трое консерваторов подготовили поправки к закону о...