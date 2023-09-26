Россия пытается снова стать членом Совета ООН по правам человека. Каковы ее аргументы?

Последние свидетельства этих нарушений были представлены Совету по правам человека в понедельник в докладе Комиссии по расследованию ситуации в Украине. Эрик Мозе, председатель комиссии, заявил, что в этой стране по-прежнему обнаруживаются свидетельства военных преступлений, в том числе пыток, изнасилований и нападений на гражданское население.

По словам дипломатов, Россия надеется вернуть себе авторитет на международной арене после многочисленных обвинений в ее адрес в нарушении прав человека — и в Украине , и внутри страны.

В нем Россия обещает найти "адекватные решения по вопросам прав человека" и собирается приложить усилия к тому, чтобы не допустить превращения Совета в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран", очевидно, имея в виду государства Запада.

В распоряжении Би-би-си оказалась копия документа с изложением позиции России , который она распространяет среди членов ООН с просьбой поддержать ее заявку.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, эти выборы, которые состоятся в октябре, можно считать важным тестом международного авторитета Москвы.

В распространенном в ООН документе с изложением позиции России говорится, что она хочет "содействовать развитию принципов сотрудничества и укреплению конструктивного диалога в Совете на принципах взаимоуважения в целях поиска адекватных решений по вопросам прав человека".

В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН. По словам дипломатов, Россия ведет агрессивную кампанию, предлагая небогатым странам продовольствие и оружие в обмен на их голоса, поэтому ее возвращение в Совет вполне реалистично.

На очередных выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет конкурировать с Албанией и Болгарией за одно из двух мест в Совете, зарезервированных для стран Центральной и Восточной Европы .

Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на трехлетний срок.

В опубликованном две недели назад отдельном докладе специального докладчика ООН по России Марьяны Кацаровой говорится, что ситуация с правами человека в России также "значительно ухудшилась", а тех, кто критикует вторжение в соседнюю страну, арестовывают и подвергают пыткам и жестокому обращению.

Основной тезис документа заключается в том, что Россия будет использовать свое членство в Совете "для предотвращения усиливающейся тенденции превращения СПЧ в инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран". Москва не желает, чтобы эта группа "наказывала нелояльные правительства за их независимую внешнюю политику".

В связи с полномасштабным вторжением в Украину членство России в Совете по правам человека было приостановлено в апреле 2022 года: 93 члена Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали "за", 24 — "против" и 55 воздержались.

После этого в Москве назвали принятую резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом" и заявили, что Россия досрочно покидает Совет. Впрочем, уже тогда западные СМИ полагали, что Россия все равно попытается воздействовать на Совет, но уже через посредников.

В своем новом программном документе Москва возлагает ответственность за потерю членства на США и их союзников.