Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, в котором находилось около тысячи людей

"ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", - написал Зеленский и опубликовал видео с места происшествия, на котором виден охваченный пламенем торговый центр. "Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - добавил президент.
Ранее глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что по Кременчугу был нанесен удар. По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, попадание было "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям".
В местных телеграм-каналах пишут о столбах дыма над городом и большом числе погибших.
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