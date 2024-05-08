2024.05.08 10:57

Россия нанесла удар по электростанциям в шести регионах Украины

 
Радио Свобода
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Francisco Seco | AP / Scanpix

Российские ракеты и дроны ночью атаковали объекты энергетики в шести областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в телеграм-канале ведомства. „Снова массированная атака на нашу энергетику! Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях“, – заявил он.

Сообщается, что одними из целей атаки ракет либо дронов стали село Добротвор Львовской области и город Ладыжин Винницкой области, где расположены теплоэлектростанции.

В Полтавском районе беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, вызвав пожар. По данным главы администрации Полтавской области Филиппа Пронина, пострадавших нет.

Также была предпринята атака на Киев, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, удар был нанесён крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии