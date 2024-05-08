Россия нанесла удар по электростанциям в шести регионах Украины

Сообщается, что одними из целей атаки ракет либо дронов стали село Добротвор Львовской области и город Ладыжин Винницкой области, где расположены теплоэлектростанции.
В Полтавском районе беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, вызвав пожар. По данным главы администрации Полтавской области Филиппа Пронина, пострадавших нет.
Также была предпринята атака на Киев, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, удар был нанесён крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.