По его словам, из городов и сел "принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений".
Жителей станут вывозить из следующих населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
Несмотря на то, что Россия формально аннексировала Запорожскую область Украины, российские военные контролируют лишь около 80% региона. Вооруженным силам России удалось оккупировать Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Административный центр региона, город Запорожье, остался под контролем Украины.
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