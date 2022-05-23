Российские войска наступают на Донбасс, Украина заявляет, что все атаки отбиты

Различные пророссийские источники заявляют о штурме Лимана силами Изюмской группировки. По их информации, российским войскам удалось занять часть города. Лиман - небольшой город к северо-востоку от Славянска, там оборудован мощный укрепрайон украинских сил.

В то же время украинская сторона заявляет, что на Лиманском направлении в понедельник активных боевых действий не велось. "Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман", - говорится в вечерней информационной сводке украинского Генштаба.

Вместе с тем российские войска продолжают попытки прорваться на административные границы Луганской области, на Северодонецком направлении подразделения противника пытаются прорвать оборону и окружить украинские войска, сообщает украинский Генштаб.

При этом основные усилия российская армия сосредотачивает на Бахмутском направлении, заявляют украинские военные.

Как утверждает Генштаб Украины, попытки наступления, предпринятые российской армией, успеха не имели, противник понес потери и отступил.