Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что Киев с разных направлений атаковали беспилотники и, одновременно российские войска запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков из района Каспия. Силы ПВО уничтожили в Киеве и Киевской области более 30 воздушных целей различного типа, объявил Попко.
Проверить эту информацию в условиях военного конфликта невозможно.
Накануне в результате ночного ракетного удара по Киеву погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали.
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