Российские военные ударили по жилому дому в Запорожье: обрушилось несколько этажей, есть погибшие

По информации секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, удар по жилому пятиэтажному дому в Запорожье был нанесен в ночь на 2 марта, предположительно, ракетами С-300.

Позже в Запорожской ОВА сообщили о двух погибших в результате ракетной атаки. Эту информацию подтвердили чрезвычайные службы.

"По состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье подразделениями ГСЧС спасены 11 человек (из них одна беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. Извлечены из-под завалов тела двух человек", – сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, на месте работают 90 человек, в том числе три психолога, и 24 единицы техники. Рядом с обрушенным домом развернуты пункты помощи пострадавшим, коммунальные автобусы эвакуируют выживших жителей пятиэтажного дома.

Российские военные систематически наносят удары по Запорожью ракетами или беспилотниками. В ходе обстрелов и попадания в жилые дома получают ранения или погибают гражданские.

В середине января после попадания ракеты С-300 в жилую застройку в центре города Запорожья от взрывной волны пострадал пятиэтажный дом, украинские власти сообщали о пятерых раненых, среди них были дети. Армия РФ обстреливала город и в новогодние праздники. 31 декабря в результате ракетного удара были повреждены жилые дома, ранены четверо человек.

В ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области под российский обстрел попало родильное отделение местной больницы, погиб младенец.