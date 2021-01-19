Российская делегация "гордо отказалась" участвовать в слушаниях ПАСЕ по отравлению Навального

Российская делегация пыталась заблокировать проведение заседания. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отправил письмо, в котором обвинил профильный комитет ассамблеи в "разжигании антироссийских настроений", а материалы об отравлении Навального назвал "ничем не подтвержденными", передает The Insider.

"Я попросил, чтобы все-таки кто-то поучаствовал, но, к сожалению, никто сегодня не сможет представить российскую позицию, ответить ни на наши вопросы, ни на вопросы приглашенных. Мы сделали все возможное, чтобы пригласить Россию", - сказал на слушаниях докладчик ПАСЕ по вопросу об отравлении Навального Жак Мэр (цитата по "Интерфаксу"). Основные вопросы к российским властям заключались в том, где и когда могло произойти отравление оппозиционера.

На слушаниях выступил один из авторов расследования The Insider и Bellingcat об отравлении Навального Христо Грозев. Он изложил основные выводы, к которым пришло расследование, состоящие в том, что сотрудники ФСБ причастны к отравлению оппозиционера.

Вместо Навального выступил его соратник Леонид Волков, который обратил внимание на то, что приговор по делу "Ив Роше", из-за которого Навальному грозит срок, был признан ЕСПЧ незаконным. Волков призвал ЕСПЧ добиваться освобождения Навального.

"Европа может - и, по моему скромному мнению, должна - сделать больше, чем просто высказать серьезную озабоченность. ПАСЕ - вышестоящий орган для ЕСПЧ, в том смысле, что ПАСЕ избирает судей ЕСПЧ. Прямо сейчас Россия грубо вытирает ноги о решение ЕСПЧ", - написал Волков в Telegram перед началом слушаний.

Он отметил, что сейчас Навальный "находится в руках своих отравителей", в связи с чем Страсбургский суд может "задействовать те срочные механизмы для освобождения Навального из-под стражи", которые уже применял в августе, когда вынес немедленное решение о том, что транспортировка Навального в Германию после отравления должна быть беспрепятственной и безотлагательной.

Участники заседания в ПАСЕ поддержали позицию Волкова. "Мне кажется, наши российские коллеги должны представить объяснение, что произошло на самом деле. Потому что это не просто голословные утверждения, а вполне конкретные обвинения", - прокомментировал британский пэр Ричард Балфе.

Докладчик ПАСЕ Сунна Эварсдоттир нашла показательным задержание Навального сразу после попытки его отравления, и пообещала задать вопросы России в рамках своих полномочий. Литовский политик Эмануэлис Зингерис также заявил о необходимости пересмотреть подход к сотрудничеству с Россией. "Российская Федерация говорила, что когда они вернутся в ПАСЕ, они будут выполнять решения ЕСПЧ. Но мы этого не увидели", - отметил он.

Выступавшие на заседании европейские депутаты отмечали отсутствие сотрудничества со стороны российских властей по делу Навального. Некоторые из них призывали ПАСЕ на будущей сессии поднять вопрос об отравлении и преследованиях Навального в общем контексте нарушения прав человека в России, пишет Znak.com.

По итогам заседания комитет ПАСЕ по правам человека одобрил визит в Россию французского парламентария Жака Мэра для подготовки доклада по происшествию.

По данным расследования изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

В группу входили ученый-химик из ФСБ Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин ("Тарасов"), бывший врач скорой помощи и военный врач Алексей Александров ("Фролов"), предположительно являющийся ключевым оперативником; Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, раньше работавший в Минобороны, Михаил Швец ("Степанов"), зарегистрированный по адресу Центра специальных операций ФСБ в Балашихе, и бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Владимир Паняев.

В последнем интервью 1 января Христо Грозев добавил, что в группу сотрудников ФСБ, вероятно, входили еще два человека, в том числе Василий Калашников. Его упоминал и Константин Кудрявцев, с которым разговаривал после своего отравления Навальный под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы показывает, что они начали следить за оппозиционером как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, и совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный. Члены этой группы обычно путешествовали по два-три человека параллельными рейсами, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие и поддельные имена.

После того, как ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты, слежка на время прекратилась, но в этом году возобновилась в полную силу. Данные о звонках членов группы, которые использовали свои обычные телефоны, показали два периода особенно высокой активности - вечером 16 августа и ночью 19 августа, перед самым отравлением Навального.

Предположительно отравители нанесли "Новичок" на белье политика, которое он сдавал в химчистку. Об этом заявил и Кудрявцев, с которым Навальный говорил по телефону.