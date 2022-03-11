Соответствующие документы направлены в суд. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать Instagram. О требованиях ограничить работу мессенджера WhatsApp пока не сообщается. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело - "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации".

Несколькими часами ранее стало известно, что Meta не будет удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В то же время в компании подчеркнули, что "по-прежнему не допускают призывы к насилию против российских мирных граждан".