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Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta, владеющую Instagram, Facebook и Whatsapp, "экстремистской организацией".
Pirmadienį buvo nulūžęs feisbukas, instagramas, WhatsApp
Pirmadienį buvo nulūžęs feisbukas, instagramas, WhatsApp
© Scanpix

Соответствующие документы направлены в суд. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать Instagram. О требованиях ограничить работу мессенджера WhatsApp пока не сообщается. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело - "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации".

Несколькими часами ранее стало известно, что Meta не будет удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В то же время в компании подчеркнули, что "по-прежнему не допускают призывы к насилию против российских мирных граждан".

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