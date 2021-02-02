Столица Латвии Рига станет единственным городом, принимающим чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году. Такое решение Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила во вторник, 2 февраля. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями в свете пандемии COVID-19, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе, объяснили в федерации.
BREAKING: The @2021IIHFWorlds will be in Riga and... Riga! Here's your update: https://t.co/EIIrby3eFm
🇱🇻 PČ būs Rīgā! https://t.co/azZoRCE4YU
🇷🇺 ЧМ-2021 года примут Рига и... Рига! https://t.co/VQ6aZmKHBU#IIHFWorlds #hockey #icehockey #hokejs #хоккей pic.twitter.com/ZD0eeRxGR7— IIHF (@IIHFHockey) February 2, 2021
Основным стадионом ЧМ по хоккею станет "Арена Рига", там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды. Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, где состоятся матчи группы A и еще две четвертьфинальные встречи. Тренировочной ареной станет каток с двумя ледовыми площадками вблизи "Арены Рига". А все 16 команд будут размещены в одной гостинице.
Первоначально чемпионат в мае-июне 2021 года должны были принять столицы Беларуси и Латвии. Однако в середине января Минск был лишен этого права. Тогда IIHF объяснила решение вопросами безопасности.
Протесты в Беларуси после выборов президента
В Беларуси почти 6 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
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