РФ за сутки пять раз атаковала Харьков ракетами и БПЛА

В Основянском районе Харькова вечером в субботу, 4 мая, три частных дома загорелись после атаки ударных беспилотников Shahed-131/136. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По словам чиновника, БПЛА попал в частный сектор района. Данных о пострадавших Терехов не привел.

Эта атака РФ на город стала как минимум пятой за сутки, если опираться на сообщения местных властей. В ночь на 4 мая БПЛА также атаковали Основянский район города, они попали по объектам гражданской инфраструктуры, среди которых были офисное здание, склад и автомастерская. В результате ночной атаки пострадали четыре человека, среди них был ребенок, сообщал Терехов.