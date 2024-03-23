РФ и КНР блокировали резолюцию о прекращении огня в Газе

Россия и Китай на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 22 марта, наложили вето на проект резолюции США, которая требовала "немедленного и длительного прекращения огня" в секторе Газа на шесть недель, а также заключения договоренности между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, захваченных этой палестинской террористической группировкой. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил решение ветировать резолюцию США тем, что этот документ призывает к прекращению огня якобы уже после того, как "Газа практически стерта с лица земли".

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия и Китай "просто не хотели голосовать за резолюцию, предложенную США". Она добавила, что Россия и Китай не прилагают никаких дипломатических усилий "для достижения прочного мира" в регионе.