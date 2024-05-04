РФ атаковала Украину БПЛА и ракетами из Белгородской области

По его данным, дроны и ракеты были запущены из Белгородской области. Все 13 БПЛА уничтожены в Днепропетровской и Харьковской областях силами украинской ПВО, говорится в сообщении.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе два беспилотника Shahed попали в гражданскую инфраструктуру Основянского района. Как уточнил глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, обломки дронов упали на гражданское двухэтажное офисное здание, в результате чего возник пожар. Кроме того, в двух других местах загорелся объект гражданской инфраструктуры и деревья. По словам Синегубова, были ранены четыре человека, в том числе 13-летний ребенок.