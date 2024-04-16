Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности Черного моря

По сведениям Reuters, РФ и Украина два месяца вели переговоры об обеспечении безопасной перевозки грузов в Черном море при посредничестве Турции. Отмечается, что украинская сторона не хотела подписывать сделку официально, но была согласна на ее объявление лично турецким президентом Реджепом Эрдоганом 30 марта - за день до местных выборов в Турции.
Причины отказа неизвестны. Россия, Украина и Турция от комментариев отказались.
В чем заключалась суть сделки
Согласно полученной Reuters копии соглашения, Москва и Киев должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись их не обстреливать, не захватывать и не обыскивать, если те заявили о невоенном грузе или вообще пусты.
Сразу после начала агрессивной войны РФ против Украины российский Черноморский флот пытался препятствовать украинскому экспорту по морю. С июля 2022 года действовала так называемая "зерновая сделка" - соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, о российских гарантиях безопасности при экспорте украинской сельхозпродукции.
Однако в июле 2023 года Россия из этой сделки вышла. После этого Киев смог создать новый безопасный морской коридор в западной части Черного моря.