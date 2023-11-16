Reuters: Иран способен создать три атомные бомбы

При этом, по данным МАГАТЭ, в последнее время в Иране ежемесячно в среднем обогащают до 60 процентов около 3 кг урана. Ранее в этом году данный показатель достигал 9 кг, указывают в организации. Дипломатические источники связывают такое снижение темпов с непрямыми переговорами между Тегераном и Вашингтоном, другим результатом которых стал обмен заключенными в сентябре.

"Это значительное количество, особенно если оно ни для чего не используется", - прокомментировал известие Reuters высокопоставленный американский дипломат. Он добавил, что Иран - единственная страна в мире, которая обогащает уран до такого высокого уровня, не производя при этом атомное оружие.

В распоряжении Ирана имеется уже 128,3 кг урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом сообщило в среду, 15 ноября, агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его оценкам, для создания атомной бомбы "теоретически" достаточно около 42 кг этого вещества, обогащенного до 90 процентов. Таким образом, имеющихся у Ирана запасов урана, при условии дальнейшего его обогащения, достаточно для создания трех атомных бомб.

Иран не выполняет требования МАГАТЭ

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с "группой шести" в составе США, России, Китая, Великобритании, Германии и Франции. План предусматривал постепенно снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы. Однако в 2018 году США под руководством Трампа объявили о выходе из соглашения. Тегеран в ответ начал отказываться от соблюдения своей части договора.

Год назад Совет МАГАТЭ потребовал от Ирана провести расследование по поводу следов урана, найденных на трех незадекларированных Тегераном объектах. Впоследствии МАГАТЭ убрало один объект из списка, но прогресса в расследовании достигнуто не было. Лишь частично было выполнено в этом году соглашение о переустановке оборудования для мониторинга, включая камеры наблюдения, снятые в прошлом году иранской стороной. Наконец, в сентябре Тегеран отозвал аккредитацию у некоторых инспекторов МАГАТЭ.