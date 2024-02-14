Республиканцы в Палате представителей сместили министра национальной безопасности

Джо Байден подверг резкой критике республиканцев за этот импичмент, назвав его "трюком": "История не будет благосклонна к республиканцам за их вопиющий акт антиконституционной предвзятости, в котором честный государственный служащий стал мишенью в мелких политических играх".

Теперь вопрос направляется в Сенат, возглавляемый демократами, где он, скорее всего, не пройдёт. Демократы имеют большинство в Сенате США, и для признания Майоркаса виновным и отстранения его от должности за это должны будут проголосовать две трети сенаторов. Чак Шумер, демократический лидер большинства в Сенате, уже заявил, что этот импичмент - "фикция".