Решение о назначении нового генерального секретаря НАТО примут за закрытыми дверями

Депутат Европарламента и бывший многократный министр Свен Миксер, директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник и председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу подчеркивают, что поиск генсекретаря основан не на формальной процедуре, а на стремлении достичь консенсуса между странами, что затрудняет прогнозирование.
"Это переговорный процесс между входящими в альянс государствами. Я думаю, что в первую очередь между собой договорятся крупные страны, после чего будет запрошено мнение о кандидате у других государств. Здесь не существует процедуры публичных выборов, и никакие кандидаты не представляются, так было всегда", – сказал Канник ERR в четверг.
"Это кулуарная политика: по сути, у других стран узнают их мнение о своем кандидате", – сказал Стойческу.
То же самое отметил и Миксер, подчеркнув, что, поскольку идет поиск консенсуса, не основанный на конкретных регламентах, то и "победителя" предсказать сложно.
"Выборы никогда не были слишком публичными, часто появлялись совершенно неожиданные кандидаты, в отношении которых долгое время не думали, что они могут оказаться в числе кандидатов", – добавил Канник.
Предпочтение наверняка отдадут главе правительства
Если двадцать лет назад генеральным секретарем НАТО обычно был министр иностранных дел или обороны входящего в альянс государства, то двумя последними генсекретарями были бывшие премьер-министры.
"Исторически генеральные секретари НАТО выходили из числа бывших министров иностранных дел и обороны, но теперь уровень поднялся до глав правительств. Последние два генсекретаря НАТО – премьер-министр Дании и бывший премьер-министр Норвегии. Поэтому есть весьма большая вероятность, что так произойдет и на этот раз", – предположил Канник.
Стойческу также отметил позицию Эстонии, согласно которой новым генеральным секретарем НАТО должен быть либо действующий, либо бывший глава правительства с хорошим политическим опытом.
Гендерный и региональный аспекты также имеют значение
Поскольку при выборе нового генерального секретаря НАТО учитывается и региональный аспект, выбор можно сузить по числу стран, из которых ищут нового лидера. В последнее время все генеральные секретари были выходцами из северных стран альянса, но теперь присоединившиеся недавно восточноевропейские страны хотели бы видеть на этой должности своего человека.
Кроме того, подчеркивается, что до сих пор все генеральные секретари были мужчинами, но теперь, возможно, настало время, чтобы эту должность заняла женщина-политик.
"Кандидаты из Восточной Европы, безусловно, подчеркивают, что на самом деле пришло время прекратить проводить линию между старым и новым, и Восточной Европе обязательно надо отвести значимую роль", – сказал Миксер и добавил, что помимо премьер-министра Эстонии Каи Каллас, есть и другие достойные кандидаты-женщины из этого региона.
Всё это, по словам Миксера, конечно, не означает, что следующий генеральный секретарь альянса не может быть мужчиной и не может быть выходцем из Западной Европы.
Эксперты: Кая Каллас заслуживает должности генсека НАТО, но ее назначение маловероятно
Премьер-министр Кая Каллас, которая упоминалась в качестве возможного кандидата несколько месяцев назад и которая на этой неделе в США публично признала свой интерес к должности генерального секретаря НАТО, рассказала ERR в четверг, что ответила на вопрос, хотела бы она рассматриваться в качестве кандидата на пост генсекретаря военного альянса, положительно.
Стойческу сказал, что, насколько ему известно, Эстония официально не выдвигала кандидатуру Каллас на эту должность: "Я понимаю, что когда премьер-министра Каллас спросили, готова ли она, то она ответила: да. Я считаю, что она заслуживает этого места. Но, насколько мне известно, Эстония официально не выдвигала ее кандидатуру. Однако это не означает, что Каллас не может быть одним из кандидатов", - заявил Стойческу.
Между тем, по мнению, Канника, назначение Каллас маловероятно: "Мне кажется, что крупные государства НАТО предпочли бы не назначать генеральным секретарем кандидатов из стран Балтии".
Соглашения могут достигнуть в июле в Вашингтоне
И Канник, и Стойческу полагают, что соглашение о назначении нового генерального секретаря может быть достигнуто не позднее июля следующего года, когда в Вашингтоне пройдет следующий саммит НАТО, который также будет отмечать 75-летие альянса.
"Скорее всего, так и произойдет, поскольку, если мне не изменяет память, срок полномочий Столтенберга заканчивается где-то в сентябре или октябре следующего года", - сказал Канник.
"Думаю, американцы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вопрос был решен к этому времени. Именно так было сказано в прошлый раз, когда срок полномочий Столтенберга был продлен: это будет сделано с осознанием того, что ко времени саммита в следующем году появится новый подходящий кандидат, который займет его место", - добавил Стойческу.
Саммит НАТО пройдет в столице США с 9 по 11 июля 2024 года.