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Британская разведка заявила, что недооценка украинского сопротивления и понесенные из-за этого потери не позволили Владимиру Путину 9 мая объявить о военных успехах своей армии в Украине. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

"Недооценка Россией украинского сопротивления и планирования по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День победы 9 мая", — говорится в обзоре.


Как предполагает британская разведка, российский план вторжения скорее всего был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить населенные пункты.

Отмечается, что предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными потерями.

"Этот просчет привел к непосильным потерям и дальнейшему снижению оперативной направленности России" — говорится в обзоре.

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