"Недооценка Россией украинского сопротивления и планирования по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День победы 9 мая", — говорится в обзоре.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/l07FXELmoB
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1c0D5OtBGX
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2022
Как предполагает британская разведка, российский план вторжения скорее всего был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить населенные пункты.
Отмечается, что предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными потерями.
"Этот просчет привел к непосильным потерям и дальнейшему снижению оперативной направленности России" — говорится в обзоре.
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