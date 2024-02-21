Раскрывший потери в Авдеевке российский военный покончил с собой

18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором сообщил, со ссылкой на неназванный источник, о гибели 16 тысяч российских военных в боях за Авдеевку с октября по февраль. Украинская армия при этом организованно отступила, написал Морозов, что противоречит официальной российской позиции. Публикация вызвала резкую критику российских провоенных блогеров и пропагандистов.

"Товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала ... А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры", — говорится в сообщении.