Ракетная атака на Украину: взрывы в Киеве и под Хмельницким

Сообщалось о взрывах в Киеве и в Хмельницкой области. Пока нет информации о том, шла ли речь о работе ПВО или попадании ракет. Также нет сообщений о разрушениях или жертвах. Нет также точной информации о том, были ли выпущены ракеты "Кинжал" или какого-то другого типа.
В Хмельницкой области под ударом мог оказаться аэродром Староконстантинов, где базируется украинская авиация. Сообщалось также о ракетной угрозе для Житомирской, Волынской и Ровненской областей на западе Украины.
Первая за 14 декабря воздушная тревога была объявлена практически одновременно с началом пресс-конференции российского президента Владимира Путина в Москве. Спустя несколько часов тревогу объявили ещё раз, а затем ещё.
В ночь на 13 декабря Россия после долгого перерыва атаковала ракетами Киев.
Пострадали более 50 человек.