Ракетная атака на территорию Украины. Взрывы в Киеве и Одессе

Сообщается о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также под Одессой и в Винницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины и попросил людей оставаться в укрытиях.

KYIV METRO NOW. UKRAINE 🔴 pic.twitter.com/ZJuxyXpEfi — 🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇵🇱 UKRAINE🐆 FOREVER💗KYIV DAY 336 (@UkraineDiary) January 26, 2023

При падении обломков ракеты в Голосеевском районе Киева есть пострадавшие, их число уточняется - сообщили власти. По предварительным данным, один человек погиб.

Под удар попали в том числе объекты энергетики. В Одесской области власти сообщили о поражении двух объектов критической инфраструктуры. В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки. В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт.

Командование ПВО Украины сообщает также о сбитых ракетах. Верифицировать эту информацию невозможно.

В СМИ появились сообщения о возможном запуске российскими военными крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. Подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

Министерство обороны России не комментировало новые атаки.

Последний раз Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины 14 января. Одна из ракет попала в жилой дом в Днепре. Погибли не менее 40 человек.

Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён "по системе военного управления Украины."

Командование воздушных сил ВСУ заявило, что все 24 дрона, запущенные в ночь на 26 января удалось сбить. Однако в Днепре (бывшем Днепропетровске) дрон, по сообщению городских властей, попал в промышленный объект.