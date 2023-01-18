aA
Россия начала войну против Украины, чтобы остановить войну в Донбассе, следует из выступления Владимира Путина на встрече с российскими ветеранами Второй мировой войны и блокадниками, прошедшей в среду в Петербурге.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе, в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну", - сказал российский президент.

По его словам, Украина встала на путь к трагедии еще в 2014 году, когда в стране случился, по мысли Путина, "антиконституционный государственный вооруженный переворот".

Статьи по теме:
Путин может объявить вторую волну мобилизации в ближайшие дни
ISW: Кремль хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя

Он вновь повторил свое утверждение, что земли Донбасса являются исконно российскими. Россия примирилась с их потерей в пользу Украины, но вот с ущемлением "своих людей" проживающих там, примириться не смогла, заявил Путин ветеранам.

Путин в очередной раз высказал свои бездоказательные утверждения о том, как киевские власти начали истреблять людей только за их принадлежность к русской культуре и за желание говорить на русском языке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации

В Беларуси 16 января начались белорусско-российские...

Заклятые друзья. Как изменилось отношение Китая к России после ее военных неудач в Украине

Война России против Украины заставила власти Китая...

TOP новостей

В Литве рекорд всех времен: такого роста числа жителей раньше не было

В течение длительного времени количество жителей...

Представлена концепция министерского городка в Вильнюсе, проект обойдется в 170 млн. евро

Правительство одобрило концепцию обновления зданий на...

Эфир Delfi c начальником штаба Навального Леонидом Волковым

Выпуск новостей: крушение вертолета в Броварах, будет...

Жалимас о возмездии: кремлевские силы совершают все возможные международные преступления

Жестокий удар России по жилому дому в Днепре снова...

Под Киевом вертолет упал рядом с детским садом: в числе погибших - один ребенок и глава МВД Украины

В катастрофе вертолета в пригороде Киева погибло...