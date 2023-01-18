"Все, что мы делаем сегодня, в том числе, в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну", - сказал российский президент.

По его словам, Украина встала на путь к трагедии еще в 2014 году, когда в стране случился, по мысли Путина, "антиконституционный государственный вооруженный переворот".

Он вновь повторил свое утверждение, что земли Донбасса являются исконно российскими. Россия примирилась с их потерей в пользу Украины, но вот с ущемлением "своих людей" проживающих там, примириться не смогла, заявил Путин ветеранам.

Путин в очередной раз высказал свои бездоказательные утверждения о том, как киевские власти начали истреблять людей только за их принадлежность к русской культуре и за желание говорить на русском языке.