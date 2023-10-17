Путин встречается с венгерским премьером

 
bbcrussian.com
Viktoras Orbanas, Vladimiras Putinas
Viktoras Orbanas, Vladimiras Putinas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Российский президент Владимир Путин, прибывший во вторник в Китай, проводит встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил личный корреспондент Путина Павел Зарубин, опубликовав видео.

«От этих кадров некоторые западные политики вполне могут оказаться на грани сердечного приступа. На переговоры к Путину приехал лидер одной из европейских стран: премьер Венгрии. И что важно — встреча не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию Путина», — сопроводил видео комментарием Зарубин.

Сам Путин сказал, что хотя «возможности для поддержания контактов» сейчас ограничены «в сегодняшних геополитических условиях», «со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются», «одна из этих стран — Венгрия».

Путин в октябре впервые выехал за рубеж, если не считать его поездки в оккупированные регионы Украины, после решения МУС выдать ордер на его арест. До Китая он побывал в Кыргызстане, где проходила встреча лидеров стран СНГ.

В среду Путин будет главным гостем форума «Один пояс, один путь». Он выступит на церемонии открытия мероприятия — сразу после лидера КНР Си Цзиньпина. И проведет с ним переговоры.

На саммит в Пекине пригласили лидеров 28 государств.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии